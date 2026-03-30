43-100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Sony Bravia 3 II 100 Inch TV: ಸೋನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 7:24 AM IST
Sony Bravia 3 II 100 Inch TV: ಸೋನಿ ತನ್ನ 2026ರ ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಟಿವಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಸೋನಿ 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬ್ರಾವಿಯಾ 2 II ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಸೋನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟಿವಿಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ XR ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ XR ಟ್ರೈಲುಮಿನೋಸ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಈ ಟಿವಿ: Bravia 3 II ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋನಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ HDMI 2.1 ಪೋರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದು 4K 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳು, ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ಬಹು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಗಳು ALLM (ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್), VRR (ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್) ಮತ್ತು ಆಟೋ HDR ಟೋನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
Sony Bravia 3 II ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಸೋನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗಳು 43-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $599 (ಸುಮಾರು ₹57,000), 55-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $799 (ಸುಮಾರು ₹76,000), 65-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $899 (ಸುಮಾರು ₹85,000) ಮತ್ತು 100-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $3,099 (ಸುಮಾರು ₹300,000) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
