43-100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Sony Bravia 3 II 100 Inch TV: ಸೋನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

43-100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ! (Photo Credit: Sony Asia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 7:24 AM IST

Sony Bravia 3 II 100 Inch TV: ಸೋನಿ ತನ್ನ 2026ರ ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಟಿವಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಸೋನಿ 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 II ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬ್ರಾವಿಯಾ 2 II ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಸೋನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಸ್ಟ್​ ಪಿಕ್ಚರ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟಿವಿಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ XR ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್​, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ XR ಟ್ರೈಲುಮಿನೋಸ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು AI ಅಪ್‌ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೂ ಸೂಪರ್​ ಈ ಟಿವಿ: Bravia 3 II ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗೇಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋನಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್​-ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ HDMI 2.1 ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದು 4K 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು, ಸೌಂಡ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ಬಹು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಗಳು ALLM (ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್), VRR (ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​) ಮತ್ತು ಆಟೋ HDR ಟೋನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.

Sony Bravia 3 II ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಸೋನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗಳು 43-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $599 (ಸುಮಾರು ₹57,000), 55-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $799 (ಸುಮಾರು ₹76,000), 65-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $899 (ಸುಮಾರು ₹85,000) ಮತ್ತು 100-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗೆ $3,099 (ಸುಮಾರು ₹300,000) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

