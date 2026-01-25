ವಿಷಕಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ?: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರವೇನು?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Space Junk: ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಳೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 18,000 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು (ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 29,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಕಂಪಮಾಪಕಗಳು ಈಗ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೀಳುವ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋದನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೂಗತ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಘಾತ ತರಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಭೂಕಂಪಮಾಪಕಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪನವು ಭೂಕಂಪದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಳುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಶಬ್ದವು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಬೀಳುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಳೆಯ ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ವು 1,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ತೆಳುವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು. ಇನ್ಸೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಸವು ನಿಧಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಅನೇಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಝೌ-15 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ರಾಡಾರ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಪತನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಊಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು.
ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಗಳ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ 25 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಶೋಧಕರು 125 ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಕಂಪಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. 1978 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ 954 ಉತ್ತರ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಉಪಗ್ರಹವು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ವಿಕಿರಣಶೀಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಬಂದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹ್ಯೂ ಲೂಯಿಸ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪ-ಅಳತೆ ಸಂವೇದಕಗಳ ಜಾಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೀಸ್ಮೋಮೀಟರ್ ಡೇಟಾ ಮುಕ್ತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಮೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭೇದ್ಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಲಿದೆ.