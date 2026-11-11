1984ರಲ್ಲೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅರಿತಿದ್ದರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ: 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್' ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನಿಯಾ
Sonia Gandhi Memoir Belonging: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 1984ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ 'ಮೆಷಿನ್-ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 9:18 AM IST
Sonia Gandhi Memoir Belonging: ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (Machine Intelligence) ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮ್ಮ "ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" (Belonging: A Journey of Love) ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರ, 1984ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ "21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. "ಅವರು ದೂರಸಂಪರ್ಕದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಯ್' ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು 'ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಟಿಕೆಗಳು' (Rich men's toys) ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದದ ಛಲಗಾರ: ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.. "ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಟೀಕಾಕಾರರೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲಟ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಿಷನ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸು: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗವನ್ನು ತಾವೇ ಕೈಯಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ದೇಶದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಿಷನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಟೆಲಿಕಾಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಲಸಿಕಾಕರಣ, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತ ದೇಶವಾಯಿತು, ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 74 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಎಐ (AI) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
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