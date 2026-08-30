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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಮ್ದಾರ್ 5G ಫೋನ್​ಗಳು ಲಾಂಚ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಗಳ ವಿವರ!!

Upcoming 5G Phones India Sep: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮಿಡ್ - ರೇಂಜ್ ದೈತ್ಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿರೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಮ್ದಾರ್ 5G ಫೋನ್​ಗಳು ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: POCO, Vivo, Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2026 at 6:49 AM IST

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Upcoming 5G Phones India Sep: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ. POCO, Vivo, Redmi, Infinix ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

POCO F9 Ultra - ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಫೋನ್: ಇದು POCO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್. ಲಾಂಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026.

  • ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 Ultra ನಲ್ಲಿರೋದು ಇದೇ ಚಿಪ್. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್.
  • AnTuTu ಸ್ಕೋರ್: 41,65,108 ಅಂಕ! ಇದು Samsung Galaxy S26 Ultra ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ.
  • ಡಿಸೈನ್: Dark Cherry ಬಣ್ಣ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್. Bose ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ + ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಕೇಟೆಡ್ ಸಬ್‌ವುಫರ್ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಗೇಮ್‌ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೌಂಡ್.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ದೂರದ ಫೋಟೋ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೂಪರ್. ದೊಡ್ಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ.

POCO F9 Pro - Ultra ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ: ಲಾಂಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದೇ F9 Ultra ಜೊತೆ.

  • ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-ಸೀರೀಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್‌ಗಿಂತ GPU ಸ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
  • ಡಿಸೈನ್: Aurora Green ಬಣ್ಣ, Bose ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಸಬ್‌ವುಫರ್ ಇಲ್ಲ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: F9 Ultra ತರಾನೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ + ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್.
  • ಬೆಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ X8 Pro Max ಈಗಾಗಲೇ ₹48,999 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ F9 Pro ಬೆಲೆ ₹55,000 ದಾಟಬಹುದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಡೌಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ F8 ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

POCO X8 5G - 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೀರೋ: ಲಾಂಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ Flipkart ನಲ್ಲಿ. X8 Pro ಮತ್ತು Pro Max ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಪ್ಪ.

  • ಬ್ಯಾಟರಿ: 9,000mAh ಮಹಾ ಬ್ಯಾಟರಿ. X8 Pro ನಲ್ಲಿ 6,500mAh ಮತ್ತು Pro Max ನಲ್ಲಿ 8,500mAh ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 9,000mAh! ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 3.2 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಸರ್ ಹೇಳಿದೆ.
  • ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 67W ವೈರ್ಡ್ + 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ + ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ + PPS + ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. 6 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Snapdragon 6s Gen 4. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ದಿನಾ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಕು. LPDDR + UFS ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.83-ಇಂಚು AMOLED, 3,500 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಇದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ - 50MP ಮೇನ್ + ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆನ್ಸ್, ಮುಂದೆ 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಬಿಲ್ಡ್: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K ರೇಟಿಂಗ್ - ನೀರು, ಧೂಳು, ಪ್ರೆಶರ್ ವಾಷ್‌ಗೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 4 Android ಅಪ್‌ಡೇಟ್ + 6 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್.
  • ಬೆಲೆ: ₹28,000 - ₹30,000 ಅಂದಾಜು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಲವರ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

POCO X8 Power 5G - 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುನಾಮಿ: ಇದುವೇ ಈ ಸಲದ ಹೈಲೈಟ್. X8 ಸೀರೀಸ್‌ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್.

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POCO X8 Power (POCO)
  • ಬ್ಯಾಟರಿ: 10,000mAh! ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. 3.5 ದಿನ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್. 100W ವೈರ್ಡ್ + 27W ರಿವರ್ಸ್ + ಬೈಪಾಸ್ + PPS + ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. 6 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಸಹ ಇದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Snapdragon 6 Gen 5 + LPDDR5X RAM + UFS 4.0 ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ X8 ನಲ್ಲಿರೋ 6s Gen 4 ಗಿಂತ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್‌ಫುಲ್.
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.83-ಇಂಚು 1.5K AMOLED, 120Hz. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP OIS ಮೇನ್ + 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ + 32MP ಸೆಲ್ಫಿ. OIS ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಬ್ಲರ್ ಆಗಲ್ಲ.
  • ಡಿಸೈನ್: ಹಳದಿ (Yellow) ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸ್ಕ್ವರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. X8 ನ ಕಿತ್ತಳೆ/ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್.
  • ಬಾಳಿಕೆ: IP66/68/69/69K + 4 OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್ + 6 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ.
  • ಬೆಲೆ: ₹35,000 ಅಂದಾಜು. X8 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, X8 Pro ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

Vivo T5 5G - ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಾಜ: ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು. ಇದು ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋ ಪೀಸ್.

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Vivo T5 (Vivo)
  • ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೈತ್ಯ: MediaTek Dimensity 7500 Turbo ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಇದೆ. AnTuTu ನಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಅಂಕ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ AI ಮಾಡೆಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಟೋಕನ್ AI ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 2,000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ: 7,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
  • ಡಿಸೈನ್: Silver Green ಮತ್ತು Royal Bronze ಎರಡು ಬಣ್ಣ. Vivo S2 ಸೀರೀಸ್ ತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: Android 16 ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ OriginOS 6. ಸ್ಮೂತ್ ಆನಿಮೇಷನ್, ಭರ್ಜರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ AI ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Redmi 17 5G - ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಹುಬಲಿ: ಲಾಂಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2026 ರಂದು. ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಫೋನ್ ಇದು.

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Redmi 17 (Redmi)
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೈಲೈಟ್: ಇದರದ್ದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7,500mAh ಇತ್ತು, ಭಾರತಕ್ಕೆ 7,900mAh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 400mAh ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ. 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ + 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಫೋನ್‌ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬಹುದು.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Snapdragon 4 Gen 5. ಇದು ಪವರ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಚಿಪ್. ದಿನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರೋ ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸಿನಿಮಾ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್.
  • ಬಣ್ಣಗಳು: Black, Blue ಮತ್ತು Orange - ಯೂತ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಕಲರ್.
  • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: ಹೊಸ HyperOS. ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.

Infinix HOT 70 Pro 5G - ಲೈಟಿಂಗ್ ಶೋ ಫೋನ್​: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು Flipkart ಮತ್ತು Infinix ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ.

  • ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಲೆವೆಲ್: ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ Interactive Active Matrix Cube (AMC) ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿ ಡಾಟ್-ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಕರೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ರೆ, ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.

ಬಣ್ಣಗಳ ಮೋಡಿ: ಕೇವಲ 7.85mm ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದೆ.

  • Thermo Orange - ಬಿಸಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
  • Mirage Green - ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ + ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
  • Silk Glow Purple - ಲೈಟ್‌ಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್
  • Dive Blue - ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್​
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.76-ಇಂಚು Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 144Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿಸೋಕೆ ತಾನಾಗೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm MediaTek Dimensity 7100 5G. 5G ಸ್ಪೀಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP Sony IMX882 ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್, 2x ಲಾಸ್‌ಲೆಸ್ ಜೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ AI Studio - AI Eraser (ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬಹುದು), AI Background, AI Sharpness.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ: 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ + 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಜೊತೆಗೆ IP68 ವಾಟರ್ & ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಗು MIL-STD ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್​ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಬ್ಯಾಟರಿಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಲಾಂಚ್​ ಡೇಟ್​ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ
POCO X8 5Gಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen 49000mAh, 67W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್6.83" 1.5K AMOLED 120Hz50MPಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4₹28,000 - ₹30,000
POCO X8 Power 5Gಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 510000mAh, 100W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್6.83" 1.5K AMOLED 120Hz50MP OISಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4₹35,000
Vivo T5 5Gಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7500 Turbo7050mAh1.5K 3D ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED 144HzAI ಫೋಕಸ್ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2₹40,000 - ₹50,000
Redmi 17 5Gಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 Gen 57900mAh, 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ50MPಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3₹18,000 - ₹22,000
Infinix HOT 70 Pro 5Gಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 5G6000mAh, 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್6.76" FHD+ 144Hz50MP Sony IMX882ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4₹20,000 - ₹25,000

ಓದಿ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೂಲಕ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 77 ಸಾವಿರ ಮೊಬೈಲ್ ವಶ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಶ್ಲಾಘನೆ, ಮಾಲ್​ವೇರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

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