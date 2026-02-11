ETV Bharat / technology

ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ: ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Solar Eclipse: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನು ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ (Photo Credit- JAXA/NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Solar Eclipse 2026: ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರ ಮಂಗಳವಾರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:26ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾವೃತ ಖಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.26ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7.57ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು 5:42 PMಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಗ್ರಹಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 07:57ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2026ರ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಉಂಗುರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರವು ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಉರುಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್, ಘಾನಾ, ಟೋಗೊ, ಬೆನಿನ್ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಮಾರ್ಗವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 4,282 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡೇವಿಸ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಖಂಡದೊಳಗೆ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಚ್-ಇಟಾಲಿಯನ್ ನೆಲೆಯಾದ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಉಂಗುರದ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಾಸಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ 'ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ'ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಆನುಲರ್' ಎಂದರೆ 'ಆನುಲರ್' (ಉಂಗುರ-ಆಕಾರದ) ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಹಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಏಕೈಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕಗಳು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಜಿಯ ಬಳಿ (ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸ್ಥಾನ) ಇರುತ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸುಮಾರು 96 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ‘ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ’ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

2026ರ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?: 2026ರ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

