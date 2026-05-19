ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೀ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐಐಐಟಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್
ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : May 19, 2026 at 2:01 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಐಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್'ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೀ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೀ ಲಾಗರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೀ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಖರ ಅಂಶವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನರ ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿವೀಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅನುರಾಧ ವಟ್ಟೆಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಲಾಗರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 20,000 ರಿಂದ 50,000 ರೂವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಹ ನಾವು ಸಿದ್ದವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
