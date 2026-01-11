ETV Bharat / technology

ಎಕ್ಸ್​ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಟಿ: ಗ್ರೋಕ್​ AI ರಚಿಸಿದ 3500 ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಕ್​, 600 ಖಾತೆ ಡಿಲೀಟ್​

ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್​​ ಒಡೆತನದ ಗ್ರೋಕ್​ ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎಕ್ಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ರೋಕ್​ AI ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ವಿವಾದ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 11, 2026 at 5:20 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್​ ಒಡೆತನದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್​ ಫ್ಲಾಟ್​ ಫಾರ್ಮ್​ ಎಕ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಕ್​ ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,500 ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರೋಕ್​ ಎಐ ಬಳಸಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ಬಳಸಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ರಚನೆ: ಗ್ರೋಕ್ ಎಂಬುದು ಎಐ ಚಾಟ್​ಬೋಟ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​. ಇದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್​ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ವಯಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೇಯ್ಡ್​ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್​ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಚಾಟ್​ಬೋಟ್​ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದರ ದುರ್ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಐ ಬಳಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೋಕ್ ಎಐಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ, ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಎಕ್ಸ್​ಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ಬಳಸಿ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ, ನಗ್ನ, ಅಸಭ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳ ರಚನೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ, ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಗ್ರೋಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಕಾರ: ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗ್ರೋಕ್ ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈ ಎಐ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್​, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಜರ್ಮನಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮೂವರು ಸಂಸದರು ಈ ಎಐ ಅನ್ನು ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್​ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಆ್ಯಪಲ್​ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

