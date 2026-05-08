ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನಿಂದ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಚಿಪ್ಸ್ ಲಾಂಚ್: ಒಂದು ಬಜೆಟ್​ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಡಲ್​ ಮಾನ್​ಸ್ಟಾರ್​!

Snapdragon For India 2026: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಎರಡು ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್​ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಚಿಪ್ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ (Image Credit: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 12:56 PM IST

Snapdragon For India 2026: ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 5 ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 5 ಎಂಬೆರಡು ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮೋಷನ್ ಯುಐ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸುಗಮ, ಲ್ಯಾಗ್-ಫ್ರೀ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 5 ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು 20% ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸ್ಟಟ್ಟರ್​ 18% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 5 ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು 43% ವೇಗವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಲ್ಯಾಗ್ 25% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 5: ಈ "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 5" ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ AI-ಪವರ್ಡ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎನ್‌ಹಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ 4.0 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 21% ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು Wi-Fi 7 ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 5: ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ GPU ಪವರ್ 77% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4-ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದು 90FPS ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ DSDA (ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್) 5G ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು 5G ಅಥವಾ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

"ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ವೀ ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಯೋಮಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜುನ್ ಲೀ ಕೂಡ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಹಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ?: ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 5 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾನರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿಯ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 5 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು OPPO, realme ಮತ್ತು Redmi ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

