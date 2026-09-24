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ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಬಿಡುಗಡೆ! 2nm ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಚಿಪ್!

Snapdragon Extreme Chip: ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2nmನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

XIAOMI 18 PRO LAUNCH SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6 ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್
ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಬಿಡುಗಡೆ (Photo Credit: X/Snapdragon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 11:12 AM IST

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Snapdragon Extreme Chip: ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವಾದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ (TSMC) ಇತ್ತೀಚಿನ 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ (2nm) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿಪ್ ಹಿಂದಿನ ಚಿಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ 13 ಶೇಕಡಾ ಉತ್ತಮ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, 44 ಶೇಕಡಾ ಉತ್ತಮ GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು 35 ಶೇಕಡಾ ವೇಗದ NPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶವೋಮಿ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು: ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಶವೋಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 23) ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶವೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಶವೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಚಿಪ್ ಬಳಸುವ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ಶವೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.

ಶವೋಮಿ ನಂತರ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 16 ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೇಟಿವ್ 185FPS ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ 'ವಿಂಡ್ ಚೇಸರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕರ್ನಲ್' ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ. iQOO 16, iQOO ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ವಿವೋ, ರೆಡ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಹಾನರ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹಲವಾರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ವಿವೋ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೋ X500 ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ರೆಡ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 12 ಪ್ರೊ+ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಚಿಪ್ ಇರಲಿದೆ.

ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 9 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಚಿಪ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27' ಅನ್ನು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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XIAOMI 18 PRO LAUNCH
SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6
ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6
ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್
SNAPDRAGON EXTREME CHIP

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