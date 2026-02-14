ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಭಾರತ
Digital Well Being Ranking: ಸ್ನಾಪ್ ಇಂಕ್ 2025 ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 69ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಯುವ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮೀರಿಸಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 8:55 AM IST
Digital Well Being Ranking: ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (DWBI) ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 100 ರಲ್ಲಿ 69 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತವು ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (67), ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (64), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (63), ಜರ್ಮನಿ (61), ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ (60) ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 64 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 1% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯು PERNA ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- Positive Emotions (ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು)
- Engagement (ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್)
- Relationships (ಸಂಬಂಧಗಳು)
- Negative Emotions (ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು)
- Achievement (ಸಾಧನೆ)
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು (13-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು), ಯುವ ವಯಸ್ಕರು (18-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಮತ್ತು 13 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 29, 2025 ರಿಂದ ಮೇ 10, 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,037 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 81% Gen Z ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರು 2025ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ 80% ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ 71% ಜನರು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2024 ರಲ್ಲಿ 68% ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ 59% ಇತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 88% ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 86% ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವರದಿಯು ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 49 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು Gen Z ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ (ಶೇಕಡಾ 37), ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶಿಂಗ್ (ಶೇಕಡಾ 28), ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ (ಶೇಕಡಾ 26), ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಶೇಕಡಾ 21) ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಆಪಲ್: ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?