ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಧಮಾಕ! ಈ ತಿಂಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿರುವ ಡಿವೈಸ್​ಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

Upcoming Smartphones 2026: 2026ರ ಆರಂಭವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ Realme, Poco ಮತ್ತು Oppoನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಧಮಾಕ (ETV Bharat Creative)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Upcoming Smartphones 2026: ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಿಡ್​ ರೇಂಜ್​ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಜೇಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಿಯಲ್​ಮಿ 16 ಪ್ರೊ: ರಿಯಲ್​ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 2026 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರವು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

In picture: Realme 16 Pro 5G (Image Credits: Realme)

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7000 ಸೀರಿಸ್​ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಗ್​ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಸ್​ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

In picture: Realme 16 Pro 5G and Realme 16 Pro+ 5G (Image Credits: Realme)

ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 3 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು 12,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 2.8K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

In picture: Realme Pad 3 5G (Image Credits: Realme)

ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು Redmi Note 15 5G ಮೇಲೆ: Xiaomi ಯ Redmi Note ಸೀರಿಸ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Note 15 5G ಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 108-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕರ್ವ್ಡ್​ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 7.35mmನ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

In picture: Redmi Note 15 5G (Image Credits: mi.com)

ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು Redmi Note 14ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

In picture: Redmi Pad 2 Pro 5G (Image Credits: mi.com)

Redmi Pad 2 Pro 5G ಸಹ ಅದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. QHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್-ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು 12,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Poco M8: ರೆಡ್ಮಿ ನಂತರ ಪೊಕೊ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪೊಕೊ ಎಂ8 ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 8, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G ಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ 7.35mm ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಟೀಸರ್‌ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

In picture: Poco M8 5G (Image Credits: Poco India via Flipkart)

ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 15 ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 15 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೆನೋ 15, ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

REDMI NOTE 15 REALME 16 PRO OPPO RENO 15 POCO M8
In picture: Oppo Reno 15 Series 5G (Image Credits: Oppo)

