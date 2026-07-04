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ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಸ್​! ಎರಡು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆಫರ್ಸ್​ ಫೈಟ್​!

Smartphone Sale-Live: Samsung S25 Ultra ಮತ್ತು iPhone 17 ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಡೀಲ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ಸ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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ಎರಡು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆಫರ್ಸ್​ ಫೈಟ್​! (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 3:27 PM IST

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Smartphone Sale Live: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಜುಲೈ 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಜುಲೈ 6 ರವರೆಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ "ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಜುಲೈ 9 ರವರೆಗೆ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ "ಗೋಟ್ ಸೇಲ್ 2026" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ದಿನಸಿಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ 2026:

  • ದಿನಾಂಕಗಳು: ಇಂದು (ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ) ಜುಲೈ 6 (72 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಂಡೋ)
  • ಆಫರ್ಸ್​: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಅಮೆಜಾನ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ (ಎಕೋ, ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್) ಅದ್ಭುತ ಡೀಲ್‌ಗಳು.
  • ವಿಶೇಷ: ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ, ವೇಗದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

Amazon Prime Day 2026 ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರ: ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ 10ನೇ ಪ್ರಧಾನ ದಿನದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

  • ಪ್ರಧಾನ ವಾರ್ಷಿಕ (12 ತಿಂಗಳುಗಳು): ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,499 → ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ. 999 - ಆಗಿದ್ದು, 500 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​.
  • ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ (12 ತಿಂಗಳು): ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 799 → ಈಗ ರೂ. 599 ಆಗಿದ್ದು, ರೂ. 200 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​.

ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಯಸದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರೈಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು (12 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 399 ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂ. 299ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ.

Amazon Prime Day 2026 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಡೀಲ್ಸ್​: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಫರ್ಸ್​:

  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 84,999 (ಫ್ಲಾಟ್ ರೂ. 15,000 ರಿಯಾಯಿತಿ, 9 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI).
  • OnePlus 13: ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 49,999.
  • OnePlus 15R: ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 48,999.
  • OnePlus N6 (ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್​): ಕೇವಲ ರೂ. 19,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • Apple iPhone 17 ಸೀರಿಸ್​: ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ).

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳು:

  • SBI ಮತ್ತು Axis ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು: ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 10% ವರೆಗೆ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​.
  • Amazon Pay ICICI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 5% ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್.

Flipkart GOAT ಸೇಲ್ 2026:

  • ದಿನಾಂಕಗಳು: ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಜುಲೈ 9 (6 ದಿನಗಳು).
  • ಆಫರ್‌ಗಳು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.
  • ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಸೇಲ್ 2026: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಆಫರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು:

  • ಐಫೋನ್ 17: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 70,900 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 1,000 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ)
  • ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ: ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,12,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಗರಿಷ್ಠ: ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,27,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಐಫೋನ್ 16: ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 59,900
  • ಐಫೋನ್ 16e: ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 55,900
  • ಐಫೋನ್ 15: ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 49,900

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಡೀಲ್‌ಗಳು:

  • ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 56,999 (ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆ ರೂ. 9,499/ತಿಂಗಳು)
  • ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಫ್‌ಇ: ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 47,999 (EMI ಆಯ್ಕೆ ರೂ. 7,999/ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ)

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10a: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 45,999
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 64,999
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,14,999
  • ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4a) ಪ್ರೊ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 41,999

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ vs. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಟ್​ ಮಾರಾಟ: ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯರು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ 2026 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು:

ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ: ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಡೀಲ್‌ಗಳಿವೆ.

ಉಚಿತ ಮನರಂಜನೆ: ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಕೇವಲ ಮಾರಾಟದ ಡೀಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ (₹500 ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ). ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಸೇಲ್ 2026 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು:

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಸೀರಿಸ್​ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ (ಐಫೋನ್ 15, 16 ಮತ್ತು 17 ಸರಣಿ) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾರಾಟವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪ್ಲಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸೂಪರ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀರ್ಮಾನ: ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು OTT ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

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