ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಕಾರಣವೇನು?, ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ?
Smartphone Price Hike 2026: RAM ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ OnePlus, Nothing ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 5, 2026 at 10:10 AM IST
Smartphone Price Hike 2026: ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ರೆಡ್ಮಿ, ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿಯಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, DRAM ಮತ್ತು NANDನಂತಹ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ RAM ಮತ್ತು GPU ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳ ಕೊರತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ RAM ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ AI ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15" ಅನ್ನು ರೂ. 72,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ 12GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 77,999 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ - ಹಿಂದೆ ರೂ. 79,999 - ಈಗ ರೂ. 85,999 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
OnePlus 15R ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಮೂಲತಃ ರೂ. 50,499, ಈಗ ರೂ. 52,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 47,999 ರಿಂದ ರೂ. 5,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಹಿಂದೆ ರೂ. 52,999, ಈಗ ರೂ. 57,999 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಇದು ಕೇವಲ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ.. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ₹39,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಪ್ರೊ ಈಗ ₹44,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಬೆಲೆ ₹31,999 ರಿಂದ ₹34,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಶಿಯೋಮಿಯ ಸಬ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರೆಡ್ಮಿ "ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ+" ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ. 37,999 ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ರೂ. 39,999 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. "ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ" 8 ಜಿಬಿ + 128 ಜಿಬಿ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 29,999 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ₹31,999 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಲ್ಮಿ: ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ (@yabhishekhd) ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ +" ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹44,999 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯೂ ₹31,999 ರಿಂದ ₹36,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ₹5,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
