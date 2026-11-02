ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾದೂ: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಕಿವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
Upcoming Smartphones Nov-2026: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10,000mAh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 200MP ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 5G ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.
Published : November 2, 2026 at 12:48 PM IST
Upcoming Smartphones Nov 2026: ಪ್ರಸಕ್ತ ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಮೋಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಶಿಯೋಮಿ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಪೋಕೋ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.
ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು, ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (200MP) ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
Elegantly crafted. Seamlessly contoured. Thoughtfully detailed. motorola signature 27 is designed to a higher standard. #MotorolaSignature #SignatureStatement https://t.co/d2FzOQ5eBg— motorola (@Moto) October 26, 2026
ಮೋಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27' (Signature 27) ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ 7,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನ 'ಮೋಟೋ G47 ಪವರ್ 5G' ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ 5G' ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ.
Motorola Signature vs Signature 27 specs comparison: Signature → Signature 27 • 6.8" QC OLED → 6.8" QC Tandem OLED • 165Hz LTPO → 120Hz LTPO • 2780x1264 resolution → 2772x1272 resolution • 6200nits peak → 12000nits peak • SD 8 Gen 5 → SD 8 Elite Extreme Gen 6 • UFS 4.1 → UFS 4.1 • 50MP LYTIA 828 → 50MP LYTIA 910 • 50MP UW → 50MP UW • 50MP (1/1.95) 100x → 200MP (1/1.56) 100x • N/A → Action sensor • 50MP selfie → 50MP selfie • Sound by Bose → Sound by Bang & Olufsen • 5200mAh → 6000/7000mAh (expected) • 90W + 50W → 90W + 50W • 6,002mm² VC → 40% larger VC • WIFI 7 → WIFI 8 • USB 3.1 Gen 2 → USB 3.1 Gen 2 • 7 years of updates → 7 years of updates • IP68/69 → IP68/69 Hardware upgrades are super solid on the Signature 27 🤯, I hope they price it significantly better than other brands. Guess the price?— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 1, 2026
ವಿವೋ X500 ಸೀರಿಸ್: ವಿವೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ X500 5G, X500 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 7,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ 'ವಿವೋ V80 FE' ಮತ್ತು 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ 'ವಿವೋ Y32 5G' ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯೋಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ: ಐಷಾರಾಮಿ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ '16R' ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120W ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಶ್ಯೋಮಿ (Xiaomi), ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2026ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ಶ್ಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎರಡು 200MP ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
vivo X500 Series Tentative India 🇮🇳 launch date : 25th November They officially started teasing the X500 Series in India vivo X500, X500 Pro and X500 Pro Max - all 3 will launch in India as all of them got listed on India's BIS 🇮🇳 certification 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 1, 2026
ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಕ್ರಾಂತಿ: ಕೇವಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಈ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ಕಾರ್ಬನ್' (Karbonn) ತನ್ನ ಹೊಸ 'ರೆಬೆಲ್ 5G' (Rebel 5G) ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ₹20,000 ಒಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಕೋ X8s 5G, ವೋಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 5G, ಐಟೆಲ್ A300 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50C ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
List of upcoming flagship smartphones: • VIVO X500 (MTK 9600M) - November • VIVO X500 Pro (MTK 9600 Pro) - November • VIVO X500 Pro Max (MTK 9600 Pro) - November • Motorola Signature 27 (SD 8 Elite Extreme Gen 6) - November • Xiaomi 18 Pro (SD 8 Elite Gen 6) - December • iQOO 16 (SD 8 Elite Extreme Gen 6) - December • OnePlus 16R (SD 8 Elite Gen 5) - Dec/Jan • Galaxy S27/S27+ (Exynos 2700) - Jan/Feb • Galaxy S27 Pro (Exynos 2700) - Jan/Feb • Galaxy S27 Ultra (Exynos 2700/SD 8 Elite Extreme Gen 6) - Jan/Feb • iQOO 16R - February • iPhone 18 (Bionic A20) - March • iPhone 18e (Bionic A20) - March • iPhone Air 2027 (A20 Pro) - March All of these smartphones will be quite expensive, majority of them are above 1L Are you waiting for any of them?— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 1, 2026
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