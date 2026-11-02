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ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾದೂ: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಕಿವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!

Upcoming Smartphones Nov-2026: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10,000mAh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 200MP ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 5G ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಕಿವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್! (Photo Credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 2, 2026 at 12:48 PM IST

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Upcoming Smartphones Nov 2026: ಪ್ರಸಕ್ತ ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಮೋಟೊರೊಲಾ, ವಿವೋ, ಶಿಯೋಮಿ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಪೋಕೋ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು, ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (200MP) ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.

ಮೋಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27' (Signature 27) ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ 7,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನ 'ಮೋಟೋ G47 ಪವರ್ 5G' ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ 5G' ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ.

ವಿವೋ X500 ಸೀರಿಸ್​: ವಿವೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ X500 5G, X500 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 7,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ 'ವಿವೋ V80 FE' ಮತ್ತು 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ 'ವಿವೋ Y32 5G' ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯೋಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರ: ಐಷಾರಾಮಿ ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 165Hz ಡಿಸ್​​​ಪ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ '16R' ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120W ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಶ್ಯೋಮಿ (Xiaomi), ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2026ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ಶ್ಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎರಡು 200MP ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಕ್ರಾಂತಿ: ಕೇವಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಈ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ಕಾರ್ಬನ್' (Karbonn) ತನ್ನ ಹೊಸ 'ರೆಬೆಲ್ 5G' (Rebel 5G) ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ₹20,000 ಒಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಕೋ X8s 5G, ವೋಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 5G, ಐಟೆಲ್ A300 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ 50C ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

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TAGGED:

ನವೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್
ಬಜೆಟ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು
BUDGET 5G PHONES 2026
TOP FLAGSHIPS AND MID RANGERS PHONE
UPCOMING SMARTPHONES NOV 2026

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