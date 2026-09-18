ಸೆಮಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್! ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲೇ! ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Smart Electricity Meter: ಸೆಮಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೈಜ ಸಮಯ ರೀಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : September 18, 2026 at 11:34 AM IST
Smart Electricity Meter: ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆದ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ನ ಲಾಭಗಳು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, JPMನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಭಂ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೂ-ವೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಟೂ-ವೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಳಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಗ್ರಾಹಕರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆತರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಬಿಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎರಡೂ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಮೀಟರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಓದುವ ಮೀಟರ್ ಪರಿಸರಕ್ಕಿಂತ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಧಿಕಾರ: ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ ಎಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀಟರ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮೀಟರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಮೀಟರ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಮೀಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮೀಟರ್-ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವರದಿಯಾದ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್, SMT ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್-ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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