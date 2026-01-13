ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಫುಲ್ ಸೇಫ್!: ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್!
Sleeper Bus Safety: ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ತಯಾರಕರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 7:41 AM IST
Sleeper Bus Safety: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸುಮಾರು 145 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ತಯಾರಕರು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಸ್ AIS-052 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಂದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಗ್ಜಿಟ್: ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು.
- ADAS ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಚಾಲಕರು ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲಕ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟಿಂಗ್: ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಲೈಟ್ಗಳು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಬಸ್ಗಳ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಗಳೇ ಮುಖ್ಯ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬಸ್ ಬಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಲಕರ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
