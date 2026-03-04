ETV Bharat / technology

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್! ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ Yezdi ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Yezdi Roadster Red Wolf Edition: "ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಎಡಿಷನ್​" ಬೈಕ್‌ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 334 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಡ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ! (Photo Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Yezdi Roadster Red Wolf Edition: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಎಡಿಷನ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಗಾಢ ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಡೆಕಲ್ಸ್​ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ "ಜಾವಾ 42", "ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್", "ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್", "ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್", "ಬಿಎಸ್‌ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650" ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ರೆಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಎಡಿಷನ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ). ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ಸ್​, ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಜಾಸ್ಟ್‌ಪೈ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಸ್​​ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರೌನ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗರ್ಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ನಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 334 ಸಿಸಿ ಆಲ್ಫಾ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 28.70 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 29.63 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 240 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸುತ್ತಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸವಾರರು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒರಟಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

