ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು?
Skyroot Aerospace: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಬುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 26, 2026 at 8:39 AM IST
Skyroot Aerospace: "ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ರಾಕೆಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ?, ಯಾರಾದರೂ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು 'ವಿಕ್ರಮ್ -1' ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 18ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಾರಿದ ರಾಕೆಟ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತಾ ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇದು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಅದು.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ತೆಲುಗು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ ಮತ್ತು ನಾಗ ಭರತ್ ಡಕಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 'ವಿಕ್ರಮ್ -1' ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಹ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಉಡಾವಣೆಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 100% ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭ: 2018 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟಿ-ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ನಾವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಕನಸನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪವನ್ಗೆ ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. "ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ 'ಇಕ್ವಿಟಿ' ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಮೂಲಕ ಮೈಂಟ್ರಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖೇಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುಖೇಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಯುವಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು ₹1,300 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹10,600 ಕೋಟಿ) ಮೀರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 28! ಈ ಯುವ ತಂಡವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ ಪ್ರಕರಣವು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಕಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 51 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ನಾಗಭರತ್ ಡಾಕಾ 91 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಕೆಟ್ಗಳ "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇನ್ಸ್" ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ಗೆ: ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ಕನಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಇದು IN-SPACe ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪವನ್ ಅವರು CEO ಆಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, COO ಆಗಿ ಭರತ್, ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
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