ಹರಿದು ಬಂತು ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಹಣ: 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯುನಿಕಾರ್ನ್

Skyroot Aerospace: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ $60 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಈಗ ಸುಮಾರು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್! (Photo Credit: Skyroot)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 11:35 AM IST

Skyroot Aerospace: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ $60 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹570 ಕೋಟಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಶೆರ್ಪಾಲೊ, ಜಿಐಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್, ಗ್ರೀನ್ಕೊ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅರ್ಕಾಮ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಘ್ವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಮೇ 7 ರಂದು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಈಗ ಸುಮಾರು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $519 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮೀರುವ ಮೂಲಕ 'ಯೂನಿಕಾರ್ನ್' ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 12, 2018 ರಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ ಮತ್ತು ನಾಗ ಭರತ್ ಡಾಕಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ವಿಕ್ರಮ್ -1 ಉಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಧಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಕೈರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಕ್ರಮ್-2 ರಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ 2023ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶೆರ್ಪಾಲೊ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್-1 ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವು ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ದೃಢವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್-2 ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್-2 ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಸ್ಕೈರೂಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ $160 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,500 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ ಉಡಾವಣೆ: 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಕ್ರಮ್-1 ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್-ಕ್ಯೂ' ಮತ್ತು 'ಇನ್ಫಿನಿಟಿ' ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು 250,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗುರಿ: ವಿಕ್ರಮ್-1: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಈ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟನ್ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್-2 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

350 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ, ವಿಕ್ರಮ್-1 ಉಡಾವಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶೆರ್ಪಾಲೋ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ವೆಚ್ಚ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

