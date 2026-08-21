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ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್‌: ಸನ್‌ರೂಫ್, ವರ್ಚುಯಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾ?

Skoda Kylaq Sportline Launch: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್‌ (Photo Credit: Skoda Auto India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 3:00 PM IST

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Skoda Kylaq Sportline Launch: ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV Kylaq ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ SUV ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಥಾನ: ಹೊಸ ಕೈಲಾಕ್​ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.32 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಮ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ರೂ. 11.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ರೂ. 12.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಕೈಲಾಕ್​ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ Sportline, Signature Plus ಮತ್ತು Prestige ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ Kylaq ಈಗ Classic ನಿಂದ Prestige+ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಟ್ರಿಮ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಲಾಕ್​ನ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 7.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಹೊರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಶಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು: Sportline ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಲಾಕ್​ದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಕೋಡಾ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್‌ಗಳು, ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 17 - ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಟೋನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಫ್ ಈ SUV ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, Sportline ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ನಿಷ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ Sportline ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥೀಮ್: ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೂಫ್ ಲೈನರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಸೀಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆಡ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೆಡಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೀಚರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್

ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 8.0-ಇಂಚಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಅದೇ, ಆದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫೀಲ್: ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. Kylaq Sportline ನಲ್ಲೂ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಇದು 114 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗೂ ಫೀಚರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: Sportline ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ಕೋಡಾ ಎಂಟ್ರಿ - ಲೆವೆಲ್ Classic, Classic+ ಮತ್ತು Signature ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡಿಫಾಗರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಗುಪ್ತಾ, "ಕೈಲಾಕ್​ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ Sportline ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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