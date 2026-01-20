ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಬಹಿರಂಗ! ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Skoda Kushaq Facelift Teaser: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 20, 2026 at 7:42 AM IST
Skoda Kushaq Facelift Teaser: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ತನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಲೈಟ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರು ಸ್ಕೋಡಾ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡಿಯಾ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿತು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ MQB A0 IN ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟೀಸರ್: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಟೀಸರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪರದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾದ, ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಸ್ಕೋಡಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗ್ರಿಲ್, ಸ್ಕೋಡಾ ರೌಂಡೆಲ್ನಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ಟೀಸರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲೈಟ್ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಸ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೀವೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರು ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಎಐ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು! 78 ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ IPUMPNET ಅನುಷ್ಠಾನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ!!