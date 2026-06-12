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ಕೇವಲ 50 ಕಾರುಗಳು; ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS ಬುಕಿಂಗ್​ ಶುರು

Skoda Kodiaq RS India: ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ SUV ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು​ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

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ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS (Photo Credit: Skoda Auto India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 12:57 PM IST

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Skoda Kodiaq RS India: ಸ್ಕೋಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ SUV ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS ಗಾಗಿ ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನದ ಕೇವಲ 50 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

2026 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರಂಪರೆಯ 125 ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್ ಹೆಸರಿನ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಆರ್‌ಎಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಗಿದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು: ಸ್ಕೋಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕೃತ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ 50 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ CBU (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ) ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಆರ್‌ಎಸ್ ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.

ಪವರಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್: ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೊಡಿಯಾಕ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 60hp ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್​ ಮತ್ತು 80Nm ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿ ವೇಗ: ಈ SUV ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಡ್ರೈವಿಂಗ್​, ಸೇಫ್ಟಿ: ಇದು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಕೋಡಾ ತನ್ನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಗ್​ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ರೋಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

'RS' ಎಂದರೆ ಏನು?: ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ RS ಎಂದರೆ 'Rally Sport'. ಸ್ಕೋಡಾದ RS ಮಾದರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೇಸಿಂಗ್-ಪ್ರೇರಿತ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ: ಈ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಆರ್‌ಎಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 50-55 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ರೂ. 36.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 46.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

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