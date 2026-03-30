ಈ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದೆಯೇ?: ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ, ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಕಾಲ್!
Skoda Auto India Recall: ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಂಪನಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 2:56 PM IST
Skoda Auto India Recall: ಜೆಕ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ SUV ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ನ ಕೆಲವು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ರಿಕಾಲ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳ ಆಂತರಿಕ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೋಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಘಟಕವು ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಂಚು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ದೋಷವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೈಡ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವು ಪ್ರಭಾವ ತೋರಬಹುದು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಂಚು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2025ರ ನಡುವೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 221 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಈ ರೀಕಾಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಧಿಕೃತ SIAM ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪೀಡಿತ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೊಡಿಯಾಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 39.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 45.95 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಟ್ರಿಮ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 46.89 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಿಮ್ ಆದ ಎಲ್&ಕೆ ರೂ. 48.69 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟಿಎಸ್ಐ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ 201 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 320 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಎಸ್ಜಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ 7 ಸೀಟರ್ SUV ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ 'ಲೌಂಜ್' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ಸೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಿಸಿ 5 ಸೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು-ಸಾಲು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ 'ಲೌಂಜ್' ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಆಸನ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೂಪಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
