ಆಪಲ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿರಿ ಎಐ ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮುಕ್ತ: ಐಓಎಸ್ 27.3 ಬೀಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನಾವರಣ!
Apple Siri AI Developer Preview Opened: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಸಿರಿ ಎಐ ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ’ ಅನ್ನು ಐಓಎಸ್ 27.3 ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 12:24 PM IST
Apple Siri AI Developer Preview Opened: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 'ಸಿರಿ'ಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3, 2026 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ‘Siri AI Developer Preview’ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಓಎಸ್ 27.3 (iOS 27.3), ಐಪ್ಯಾಡ್ ಓಎಸ್ 27.3, ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್ 27.3 ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಓಎಸ್ 27.3 ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿರಿ ಎಐ ಮೂಲಕವೇ ಡೆಲಿವರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆನ್ - ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭ (Personal Context) ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (Onscreen Awareness) ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ) ಆಪ್ ಒಂದರ ಲೈವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಆಪ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆಯೇ ಕೇವಲ "ಪಿಕಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಯಿಸು" ಎಂದು ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸಿರಿ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ (Cross-app transfer) ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಫೈಲ್ಸ್, ಮೇಲ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಡೆವಲಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಆಪಲ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪ್ನ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿರಿ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು (Authentication Policies) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಬಹು-ಹಂತದ (Multi-step) ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 'ಆಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್' (App Skills) ಎಂಬ ಮಾರ್ಕ್ಡೌನ್ ಫೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಿರಿಯೇ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (Xcode ಮತ್ತು TestFlight ಮೂಲಕ) ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ 2027ರ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಈ ಸಿರಿ ಎಐ ಸೇವೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಕೊರಿಯನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್, ಟರ್ಕಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಯು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಓಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾರಣ ಈ ಸೇವೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳಿದ್ದು (Daily Usage Limits), ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆಗೆ ಆಪಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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