ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ ಜಂಟಿ ಸಂಚು! ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಲು ಆಗ್ರಹ
India Space Law Reforms: ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ದ್ವಿಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾನೂನುಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮುಂಚೂಣಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 9:52 AM IST
India Space Law Reforms: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು 'ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್' (India Narrative) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭೀತಿ: ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ತಡೆಯುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 'ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್' (APSCO) ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೌನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ತೈಯುವಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 'ಪಿಆರ್ಎಸ್ಸಿ-ಇಒ3' (PRSC-EO3) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ 'ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಷನ್ 2047' ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಚೀನಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ 'ಬೈದೂ' (BeiDou) ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೈದೂ ಆಧಾರಿತ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಡಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾನೂನಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 'ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೀಟಿ' (Outer Space Treaty) ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇಂತಹ ದ್ವಿಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ (Dual-use technologies) ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಉಗ್ರರ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳು: ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಬೈದೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಂತಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆತನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ಈ ಕಾನೂನು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪಲ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಮಾಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್!