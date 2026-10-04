ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂತು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Singapore FirstDate App Launch: ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ನೋಬೆಲ್ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಳಸುವ FirstDate ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 10:14 AM IST
Singapore FirstDate App Launch: ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರು FirstDate. ಈ ವಾರ 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನ" ಎಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
FirstDate ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಉತ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಬೆಲ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ Gale-Shapley Stable Marriage ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿತದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಲಾಯ್ಡ್ ಶಾಪ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅನುಭವವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 29 ವರ್ಷದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು BBC ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು FirstDate ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು, ಅಲ್ಲವೇ?" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ? FirstDate ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಭಯಾನಕ ಎಂದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. 35 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಕುಸಿಯಿತು? ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,500 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಲವು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗು 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು $70,000 ಡಾಲರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಸಲ ಅಲ್ಲ! FirstDate ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ. 1984ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ (SDU) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಪದವೀಧರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪದವೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪದವೀಧರರಲ್ಲದವರು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. SDU ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ಮರು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಪದವೀಧರರಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಎಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು AI-ಚಾಲಿತ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 265 ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂತು..
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