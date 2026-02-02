ETV Bharat / technology

ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Silver in Cars: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026

Silver in Cars: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣಗಳು, ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರುಗಳು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ನಾವು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾವು ಬಳಸುವ ಕಾರಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 18 ರಿಂದ 34 ಗ್ರಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇವಿಗೆ 25 ರಿಂದ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ABS, ಕಾರಿನ ಮೀರರ್​ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ (Electrical Conductivity). ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸೆಕೆಂಡಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಾಗ, ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ವೇಗದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಹ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆಯು ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 3.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ 2025 ಮತ್ತು 2031ರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1700 ರಿಂದ 2500 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3000 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಇಂಧನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

