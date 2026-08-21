5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ಈಗ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದು Show, Share, Verify ಯುಗ!
Aadhaar App 5 Crore Downloads: ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 5 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : August 21, 2026 at 9:33 AM IST
Aadhaar App 5 Crore Downloads: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ 5 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ?: ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು UIDAI ನಡುವಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಡೇಟ್
- ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್
- ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
- ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್
- ಇ-ಆಧಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆ್ಯಪ್ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Show, Share and Verify ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಪ್: ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಮತಿ: ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ UIDAI ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು UIDAI ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು OVSE ಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. OVSE ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ, ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ UIDAI ಕೇಂದ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸರಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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