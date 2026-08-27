ಒಂದೆಡೆ ಲೇ ಆಫ್ ಭೀತಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಫರ್: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಷೇರುಗಳು!!
Microsoft AI Employee Shares Package: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಷೇರು ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 9:10 AM IST
Microsoft AI Employee Shares Package: ಒಂದೆಡೆ ಐಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಅಂದರೆ ಲೇ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಹ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ AI ತಜ್ಞರಿಗೆ ಷೇರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಜ್ಞರಿಗೆ ಈಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಆಫ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ, AI ತಜ್ಞರು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್, ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್' ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಂತರಿಕ ವೇತನದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಫರ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಅಜೂರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2,94,000 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1,40,000 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 65,000 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಷೇರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ + AI ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲ ವೇತನವು 1,11,000 ದಿಂದ 4,50,000 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.05 ಕೋಟಿಯಿಂದ 4.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವೇತನ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅವರ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ.. HFT ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಹೇಗಿದೆ?: ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈ - ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (HFT) ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
|ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು
|2 ತಿಂಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
|ಹಿಂದಿನ ಆಫರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳ
|QuadEye (ಗುರುಗ್ರಾಮ)
|ರೂ. 60 ಲಕ್ಷ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ)
|4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
|Graviton Research Capital
|ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ
|ಹಿಂದೆ 16 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು
|IMC Trading BV
|ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ
|ದುಪ್ಪಟ್ಟು
|Optiver Holding BV
|ಸುಮಾರು ರೂ. 60 ಲಕ್ಷ
|ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮೂಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ - ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ವಾಡ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಫರ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವ ಗ್ರಾವಿಟಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅದನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.
ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಐಎಂಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ್ಟಿವರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿವಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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