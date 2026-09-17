ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026: ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಡುವೆ ಚಿಪ್, ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
SEMICON India 2026 PM Modi: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ SEMICON India 2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಭಾರತದ 7.8% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚಿಪ್, ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
Published : September 17, 2026 at 12:34 PM IST
SEMICON India 2026 PM Modi: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. SEMICON India 2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸವಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 7.8 ಶೇಕಡಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಗತ ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 3,000 ಕಿ.ಮೀ ಮೀಸಲಾದ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಚಿಪ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದ ಮೋದಿ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತದ ಚಿಪ್ ಉದ್ಯಮವು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 'ಭಾರತದ ಚಿಪ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಲನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸವರಿನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇತ್ತೀಚಿನ BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕಾನ್ 2.0: ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಮಿಕಾನ್ 2.0 ಆರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಸುತ್ತ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 105ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಕಾನ್ 2.0 ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ 200 ಚಿಪ್-ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿ 85,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 70,000 ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
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