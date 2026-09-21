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ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಾರತ!

SEMICON India 2026: ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 10:29 AM IST

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SEMICON India 2026: ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೆಲಿಂಗ್ಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಹಾಡ್‌ನ ಲಿಮ್ ಸೆಂಗ್ ಚುವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲಿಂಗ್ಟನ್, ಟಾಟಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪರಿಣತಿ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ಚೌಕಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ: ಫೈಫರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆರೆಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಸ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸೈಮನ್ ಟಾನ್, ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಹಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಲವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಾಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹಿಝೋನ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ರಿಸರ್ಚ್ & ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಕಮಲಕಣ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸಾಧುಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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