ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕ್ ಗೂಢಚಾರರ ಎಂಟ್ರಿ: ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹೈ-ಅಲರ್ಟ್!
Pakistani Cyber-Espionage WhatsApp: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 13-14 ಖಾಸಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಢಚಾರರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನುಸುಳಿರುವುದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 10:41 AM IST
Pakistani Cyber Espionage WhatsApp: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ (CAPF) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ-ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 'ಸೈಬರ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ' (Cyber Espionage) ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 13 ರಿಂದ 14 ಖಾಸಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಗುಪ್ತಚರ ಎಜೆಂಟ್ಗಳು (PIOs) ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್' ಆಗಿ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾಲ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಂಬರ್ ಬಳಕೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಜೆಂಟ್ಗಳು ನಕಲಿ (Spoofed) ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೌನ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಈ ಪಾಕ್ ಎಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸದೆ 'ಮೌನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ' (Silent members) ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಒ ವಿಜ್ಞಾನಿ 'ಸೋನಿಯಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ-ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 'ಸೋನಿಯಾ' (Soniya) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಡಿಆರ್ಡಿಒ (DRDO) ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ: ಈ ಗಂಭೀರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳ 'ಸಮಗ್ರ ಆಡಿಟ್' (Comprehensive Audit) ನಡೆಸಿ, ಕ್ಲೀನ್ಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿವೆ.
ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಷೇಧ: "ಸೈಬರ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯ (Cyber hygiene) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಂಬರ್ಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕ್ ಗೂಢಚಾರರು ನುಸುಳಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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