ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Securing E-Documents: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇ-ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಳಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 7, 2026 at 7:47 AM IST
Securing E-Documents: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇ-ದಾಖಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇ-ರಶೀದಿಗಳು, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳವರೆಗೆ ಇ-ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇ-ದಾಖಲೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ PDF ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇ-ದಾಖಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರ-ಓದಬಲ್ಲದು (machine-readable) ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್-ಕೀಪಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇ-ದಾಖಲೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಹೊಸ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇ-ದಾಖಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ, ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಇ-ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಇ-ಸೈನ್ ಕೈಬರಹದ ಸಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಪಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅನನ್ಯ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕೀಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ PDF ನಂತಹ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇ-ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಚಾಟರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ಒದಗಿಸಿದ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DSC) ಅನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡುವವರ ಗುರುತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚಾಟರ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯು ದೃಢೀಕರಣ, ಡೇಟಾ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್ ಸೀಲ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ (CCA) ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DSC) ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಇಮುಧ್ರಾ, ಪ್ರೋಟಿಯನ್ ಇಗೋವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಸಿ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿವೆ. ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ಗಳು, ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು, ವಕೀಲರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಚಾಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಯಾವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾನೂನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (Centralised Processing Centre (CPC)) ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಗಳು ಇ-ದಾಖಲೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹಿ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಸ್ಸಿಯ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಚಾಟರ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಎಸ್ಸಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೀಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಟೋಕನ್ ಅಥವಾ USB ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮೂಲ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ಚಾಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೈಂಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಕಳುಹಿಸುವವರ ವಿವರಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು JSA ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ಗಳಾದ ರಚನಾ ರೌತ್ರಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ವಂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಸೋಗು ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸೆಲ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ರೌತ್ರಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
