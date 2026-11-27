ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, 402 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ SE ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Second-Gen Mini Cooper SE India: ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 'ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ SE' ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ 'ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್' ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 3:02 PM IST
Second-Gen Mini Cooper SE India: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಕ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ (Mini India) ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ SE (Mini Cooper SE) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹53.90 ಲಕ್ಷ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಘಟಕವಾಗಿ (CBU - Completely Built-up Unit) ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ವಿಶೇಷ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್' (Paul Smith Edition) ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್: ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ SE 54.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 32.6kWh ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯ 270 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 402 ಕಿ.ಮೀ (WLTP) ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 215bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 330Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 170 km/h ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ: ಇದು 11kW AC ಮತ್ತು 95kW DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. AC ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಶೇ. 10 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊರಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಕೂಪರ್ SE ತನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಮೂರು-ಬಾಗಿಲುಗಳ (Three-door) ಆಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬದಿ: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ (Octagonal) ಗ್ರಿಲ್ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಿವೆ (18-ಇಂಚಿನವರೆಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ).
- ಹಿಂಭಾಗ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Cooper' ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ (Triangular) LED ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ(Interior & Safety):
- 9.45-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ (Physical controls) ಮೂರು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 9.45-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎರಡರ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೀಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Head-up display) ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ADAS ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್-ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ 'ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್': ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಕೂಪರ್ SE ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್: ಇದರ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವೈಟ್ (Inspired White), ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇ (Statement Grey) ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ II (Midnight Black II) ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 18-ಇಂಚಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ರೂಫ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಳಾಂಗಣ: ಇದು ಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, 'Hello' ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 'Every day is a new beginning' ಎಂಬ ಬರಹವಿರುವ ಡೋರ್ ಸಿಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊಲದ (Hand-drawn rabbit) ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಪೋಕ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ SE ನ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ SE ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 402 ಕಿ.ಮೀ ಭರ್ಜರಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 9.45-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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