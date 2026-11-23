ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ 2'!
Apple MacBook Neo 2: ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 1:12 PM IST
Apple MacBook Neo 2: ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' (MacBook Neo) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್' (MacBook Air) ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ 'ನಿಯೋ' ಸೀರಿಸ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಪಲ್ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
The MacBook Neo 2 could be getting a notable upgrade as early as March, according to Mark Gurman. • Expected launch around March • A19 Pro chip reportedly replacing the A18 Pro • 12GB RAM, up from 8GB • New colour options expected • Price reportedly increased to $699 from its original $599 launch price #MacBookNeo2 #Apple #MacBook #AppleLeaks #mymobileindia— My Mobile (@MyMobile_India) November 23, 2026
2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ 'ಪವರ್ ಆನ್' (Power On) ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'iOS 27.4' ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಐಫೋನ್ 18e' (iPhone 18e) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೇಸ್-ಮಾಡೆಲ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ (iPad) ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಇತರೆ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು? ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ (Spring) 'ಐಫೋನ್ 18' (iPhone 18) ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್' (MacBook Air) ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಎಲ್ಇಡಿ (OLED) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 'ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್', ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ' ಮತ್ತು ಅತಿ ತೆಳುವಾದ 'ಐಫೋನ್ ಏರ್' ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಐಫೋನ್ 18e' ಮತ್ತು '2027 ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'A19 Pro' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 12 GB RAM ಬಲ: 'J701' ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
- ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 'A19 Pro' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದೇ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 'ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ' (iPhone 17 Pro) ನಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್: ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 12 GB RAM ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
- ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಆಪಲ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ಮಾದರಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: 13-ಇಂಚಿನ (2,408x1,506 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ IPS' ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 60 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಶ್ (Blush), ಸಿಟ್ರಸ್ (Citrus), ಇಂಡಿಗೊ (Indigo) ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ (Silver) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಇದು 'A18 Pro' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 8 GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. 256 GB ಮತ್ತು 512 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಟಚ್ ಐಡಿ' (Touch ID) ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 36.5Wh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ' ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇದೀಗ 'A19 Pro' ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಆಪಲ್ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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