ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟು ನಾಮಕರಣದ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಾಗರ ಗರ್ಭದ ಸರ್ಪ ಸುರುಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
Science of Cyclones Explained: ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯದ ಸುರುಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹೆಸರಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 2, 2026 at 10:16 AM IST
Science of Cyclones Explained: ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಿಂದೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಮುದ್ರ, ಗಂಟೆಗೆ 23 ಮೈಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ 'ಹಾವಿನ ಸುರುಳಿ'ಯಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸುರುಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಭಾರತದ 8,041 ಕಿ.ಮೀ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 'ಗತಿ', 'ತೇಜ್', 'ವಾಯು' ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತದ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: noaa.gov ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಸೈಕ್ಲೋನ್’ (Cyclone) ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ‘ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ‘ಹಾವಿನ ಸುರುಳಿಗಳು’ (Coils of a snake) ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀಕರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಹೆನ್ರಿ ಪೆಡ್ಡಿಂಗ್ಟನ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದರು.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ಪ್ರದೇಶದ (Low-pressure area) ಸುತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಚಲನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಆವರ್ತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗಾಳಿಯು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (Northern hemisphere) ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ (Anticlockwise) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (Southern hemisphere) ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ (Clockwise) ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು:
noaa.govಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು (Extra tropical cyclones): ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು (Temperate cyclones) ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು (Tropical cyclones): ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ (ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು)
noaa.govಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಎರಡೂ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯ-ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ (Mid-latitudes) ಸಂಭವಿಸುವ ಸಿನೊಪ್ಟಿಕ್ - ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ-ವಾಯುಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ, ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಂತಹ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗರ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸುಪ್ತ ಶಾಖದಿಂದ (Latent heat) ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳ (Jet streams) ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ - ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಯು ಹರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ (Baroclinic instability) ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸುಪ್ತ ಶಾಖದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ-ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು
resources.eumetrain.orgನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವು ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನದ ಮುಂಭಾಗಗಳನ್ನು (Fronts) ಹೊಂದಿರದ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ - ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ (Warm-core low pressure system). ಇವುಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಥವಾ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಸಾಗರ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಹರಿಕೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಫೂನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕಾದುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗರದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಕನಿಷ್ಠ 150 ಅಡಿ (46 ಮೀಟರ್) ಆಳದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 80°F (27°C) ನಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಗರ ನೀರು ಇರಬೇಕು.
- ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರತೆ: ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಂಪಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೇವಾಂಶದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಾತಾವರಣವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತೇವಾಂಶದ ಲಭ್ಯತೆ: ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 16,000 ಅಡಿ / 4,900 ಮೀಟರ್) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು.
- ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ (Equator) ಕನಿಷ್ಠ 300 ಮೈಲಿ (480 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು.
- ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಚಣೆ: ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ವಾಯುಭಾರ ಅಡಚಣೆ ಇರಬೇಕು.
- ಕಡಿಮೆ ವಿಂಡ್ ಶಿಯರ್: ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಡುವೆ ಲಂಬವಾದ ವಿಂಡ್ ಶಿಯರ್ನ (Vertical wind shear) ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು (ಗಂಟೆಗೆ 23 ಮೈಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ). ವಿಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಧ್ರುವೀಯ ಮುಂಭಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ (Polar Front Theory)
resources.eumetrain.orgನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬರ್ಗೆರಾನ್, ಬ್ಜರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೋಲಾರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (Polar Front Theory), ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸಿನೊಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ಸುರುಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಮುಂಭಾಗಗಳಾದ "ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್" (Cold Front), "ವಾರ್ಮ್ ಫ್ರಂಟ್" (Warm Front) ಮತ್ತು "ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಂಟ್" (Occlusion Front) ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ತರಂಗ ಹಂತದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಸುರುಳಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂಭಾಗವು ವಾರ್ಮ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಲಯವು (Warm Sector) ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೋಡಗಳ ಉಬ್ಬು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತರಂಗ ಹಂತ" (Developed Wave Stage) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಘನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು (Condensation) ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಮೋಡದ ಪಟ್ಟಿಯು ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೋಡದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೋಡದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ "ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಹಂತ" (Occlusion Stage) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ" ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಪಟ್ಟಿಯು ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಭಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು
sciencedirect ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಉಪಖಂಡವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,041 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕರಾವಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ (Bay of Bengal) ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದರಿಂದ ಆರು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ (Arabian Sea) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಸರಿಸುಮಾರು 4:1 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಎರಡೂ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ - ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ; ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ - ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ) ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 1891 ಮತ್ತು 1990ರ ನಡುವಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲಿನ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 262 ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 92 ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು). ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 33 ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 19 ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದವು.
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇ-ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತರಂಗದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ದ್ವಿ-ಮಾದರಿ (Bi-modal) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ (ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ) ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ (Landfall) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಗಾಳಿ, ಭಾರಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳುಗಿಸುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿನಾಶದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್' (Storm surges) ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಅಲೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸವೆಯುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಸ್ವರೂಪ
ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ರಿಂದ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಧಿಯು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕೇಂದ್ರದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಣ್ಣಿನ (Eye) ಹತ್ತಿರ ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ತಮ್ಮ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ವಸತಿ ಮನೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಗೋಪುರಗಳು (Communication towers), ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿವೆ.
- ಗಾಳಿಗಿಂತ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಚಂಡಮಾರುತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್ (Storm surge). ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಬೃಹತ್ ನೀರಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೀರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಿರಿ.
- ಚಂಡಮಾರುತದ 'ಕಣ್ಣಿನ' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ: ಚಂಡಮಾರುತದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತವಾದರೆ ನೀವು ಚಂಡಮಾರುತದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ (Eye of the cyclone) ಎಂದರ್ಥ. ಆಗಲೇ ಮೋಸಹೋಗದೆ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಗಾಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ (Evacuation) ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಳನಾಡಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ: ಚಂಡಮಾರುತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ರೇಕರ್ (Main electricity breaker) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತುರ್ತು ಕಿಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೆಡದ ಒಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಲನಿರೋಧಕ (Waterproof) ತುರ್ತು ಚೀಲವನ್ನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ನಾಮಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ
world meteorological organization ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀಕರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ (Tropical Cyclones) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ 1900 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ (Feminine) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು.
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ (Alphabetical) ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 'ಆನ್ನೆ' (Anne) ಯಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1900ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ (Male) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1953 ರಿಂದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹರಿಕೇನ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WMO) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
world meteorological organization ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಇದು ಪ್ರತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ: ಚಂಡಮಾರುತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಂಡಮಾರುತದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ: ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೆನಪು: ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೆಸರುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ವೇಗದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ಯಾರು ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ?
ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು (WMO) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ನಾಮಕರಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಓಮನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 27ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ WMO/ESCAP (ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ / ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯೋಗ) ಸಮಿತಿಯು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಅದರಂತೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004 ರಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವು (RSMC New Delhi) ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀವ್ರತೆ (ಗಂಟೆಗೆ 34 ನಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ) ತಲುಪುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳು
ಭಾರತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ.. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಓಮನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ತಲಾ 13 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 169 ಹೆಸರುಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅನುಕ್ರಮ ಬಳಕೆ: ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ (Alphabetically country wise) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವಾರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ (Column-wise) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಾಲಮ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 13ನೇ ಕಾಲಮ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ: ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥತೆ: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಇರಬಾರದು. ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಟಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
- ಗತಿ (Gati): ವೇಗ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೇಜ್ (Tej): ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಕೇತ.
- ಮುರಸು (Murasu): ಪುರಾತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ಡೋಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತಮಿಳು ಪದ.
- ಆಗ್ (Aag): ಕೆಂಡದಂತಹ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಕೇತ.
- ನೀರ್ (Neer): ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದ ನೀರು.
- ವಾಯು (Vayu): ಚಲಿಸುವ ಗಾಳಿ.
- ಅಂಬುದ್ (Ambud): ಮಳೆ ತರುವ ಮೋಡ.
- ಜಲಧಿ (Jaladhi): ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಗರ.
- ವೇಗ (Vega): ಆಕಾಶದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ.
- ಪ್ರಭಂಜನ್ (Prabhanjan): ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.
- ಘುರ್ಣಿ (Ghurni): ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸುಂಟರಗಾಳಿ.
- ವ್ಯೋಮ್ (Vyom): ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶ.
- ಝೋರ್ (Jhor): ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.
ಈ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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