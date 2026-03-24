ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ, ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಟೆನ್ಶನ್​! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು

Upcoming 7 Seater Hybrid SUV: ಈಗ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್​ ಹವಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ, ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಟೆನ್ಶನ್​! (Photo Credit: Jetour Global)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 7:00 AM IST

Upcoming 7 Seater Hybrid SUV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜಪವೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 7-ಸೀಟರ್​ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಹೊಸ ಅಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ವರೆಗಿನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಐದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

JSW-Jetour T2 PHEV: JSW ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಚೆರಿ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ Jetour T2 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PHEV) ಆಗಿದ್ದು, 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು "ಮ್ಯಾಕೊ" ಲುಕ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್: ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಂತಹ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಸೀಟರ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ (7-ಸೀಟರ್​): ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್‌ನ 5-ಸೀಟರ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಟೊಯೋಟಾ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 7-ಸೀಟರ್​ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಟೊಯೋಟಾಗೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದೃಢವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 25 ರಿಂದ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಾಗಿದೆ.

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬೋರಿಯಲ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬೋರಿಯಲ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ 7 ಸೀಟರ್​ SUV ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್‌ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700 ನಂತಹ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೋರಿಯಲ್ ಬೋಲ್ಡ್​ ಲುಕ್​, ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್​ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕ್ಟನ್ ಎಂಬ 7 ಸೀಟರ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ "ಇ-ಪವರ್" ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನದ ವೀಲ್​ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಿಯಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ SUV ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

