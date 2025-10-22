ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೈ-ಬೈ!; ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ ಮಾರುತಿಯ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್!!
Maruti Suzuki Biogas SUV Car ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆ ಕಾರಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 22, 2025 at 11:55 AM IST
Maruti Suzuki Biogas SUV Car: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ನಂತರ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಟಾರಾದೊಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ವಿತರಣೆಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಬಯೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್: ಈಗ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಬಯೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಎರಡನೆಯದು ಸಿಎನ್ಜಿ-ಚಾಲಿತ ಟು-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಶ್ಲೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ (CBG) ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ CNG ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 1.5-ಲೀಟರ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ K15 ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಬಿಜಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ (ಸಿಬಿಜಿ) ಅನ್ನು 2025ರ ಜಪಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗೆ ದೊರೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನ ಆಯ್ದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು LXI ಮತ್ತು VXI ನಂತಹ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ZXI, ZXI (O), ZXI ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ZXI ಪ್ಲಸ್ (O) ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು 15,400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?