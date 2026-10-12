ಎಐ ಅನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಂದ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ
Satya Nadella Warns: ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರು AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 7:04 AM IST
Satya Nadella Warns: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರು, ಮುಂದುವರಿದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಳಗಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯು ರಾಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು AI ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. AI ಮಾದರಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ರಾಜಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಯಾಕೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು. ಸೀಮಿತ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ AI ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ AI ಮಾದರಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು AI ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನಾಡೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
- ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ: ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ: AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಾರದು.
- ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಡಿಟ್: ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಮಹತ್ವದ AI ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು.
- ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಕಂಪನಿಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು: "ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ, ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು AI ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಓಪನ್ಎಐನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ: ಮೂವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಜಾ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆರೋಪಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ!