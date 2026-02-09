ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ Sarvam AI! ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ
Sarvam AI: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸರ್ವಮ್ AI ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 9:59 AM IST
Sarvam AI: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೀಗ ಭಾರತವೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸರ್ವಮ್ AI ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ.
ಸರ್ವಮ್ AI ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮ್ AIನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಮ್ AI ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ AI ಮಾದರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಸರ್ವಮ್ AI ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸರ್ವಮ್ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಬುಲ್ V3. ಸರ್ವಮ್ ವಿಷನ್ ಒಂದು OCR ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವಮ್ ವಿಷನ್ 'ಓಮ್ನಿಒಸಿಆರ್-ಬೆಂಚ್'ನಲ್ಲಿ ಶೇ.84.3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕವು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಸೀಕ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಓಮ್ನಿಡಾಕ್ಬೆಂಚ್ v1.5 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.93.28ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ AI ಮಾದರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಬರಹವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವಮ್ AI ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನಂತಹ ಧ್ವನಿ: ಸರ್ವಮ್ AI ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಂತಹ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಿಯೊ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಸರ್ವಮ್ AI ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಈ AIನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ಸರ್ವಮ್ AI ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ AI ಮಾದರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನು?: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹಳೆಯ ಫೈಲ್ಗಳು, ಕೈಬರಹದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು AI ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ವಮ್ AI ವಿದೇಶಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಯುಐಡಿಎಐ