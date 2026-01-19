ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾರ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರಳ ಏವಿಷನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್
Sarla Aviation Flying Taxi: ಸರಳ ಏವಿಯೇಷನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 11:35 AM IST
Sarla Aviation Flying Taxi: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಾರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಾ 'ಸರಳಾ ಏವಿಯೇಷನ್' ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ eVTOL (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್) ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸರಳಾ ಏವಿಯೇಷನ್ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ತ್ವರಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಂಪನಿ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ eVTOL ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿರದೆ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸರಳಾ ಏವಿಯೇಷನ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಾರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ ಅವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (VTOL) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸುಮಾರು 15 ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನಗರಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರಳ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 7.5 ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಂತರವಿರುವ ಅರ್ಧ-ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಿರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ದಶಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್-ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಸರಳಾ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಹಾರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಹಾರುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್: 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಲೊರೊ ಕಾರು ಮಾರಾಟ