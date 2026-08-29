ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೂಲಕ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 77 ಸಾವಿರ ಮೊಬೈಲ್ ವಶ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಶ್ಲಾಘನೆ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
Stolen Mobile Recovery India: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೂಲಕ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 12:04 PM IST
Stolen Mobile Recovery India: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಕ್ರಮ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 77,692 ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 75 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ 75 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ದಾಖಲೆ! ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವಶ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವರ್ಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿವೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ವಶ ಶೇಕಡ 201 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಶವಾದ ಫೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀಸೆಟ್ ಸಲಹೆ: ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಂಕಿತ ಮಾಲ್ವೇರ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಮ್ಮೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
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