ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್; ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರಹಿತ 500 ಮೀ. ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜು!
Samudrayaan Deep Ocean Mission: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. NIOT ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವದೇಶಿ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 9:43 AM IST
Samudrayaan Deep Ocean Mission: ಭಾರತ ಈಗ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 28 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಳ ಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ 'ಸಮುದ್ರಯಾನ' ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ 1,000 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಧುಮುಕುವ ಪರಿಣತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ DRDO, CSIR ಮತ್ತು ISRO ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮುದ್ರಯಾನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸತ್ಯಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ. ‘ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯವಿದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರತಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರವು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳು, ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಆಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು 11,098 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮತ್ಸ್ಯ- 6000 NIOT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಳ - ಸಮುದ್ರ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ 2.25-ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಗೋಳವು ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಿಥಿಯಂ - ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ನಂತಹ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ- 6000 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 500 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 2027ರಲ್ಲಿ 6,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.
6,000 ಮೀಟರ್ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೋಳವನ್ನು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗೋಳದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 80 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಗೋಳವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 600 ಬಾರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದು 6,000 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ಸ್ಯ- 6000 ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರತಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟೋಲ್ಗಳು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ DNV ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೈವಿಂಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
"DNV ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಮತ್ಸ್ಯ- 6000 ಅನ್ನು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು NIOT ಯ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇತುರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ನಾಟಿಲ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಅನುಭವವು ಮತ್ಸ್ಯ- 6000 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
