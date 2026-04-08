ಬಂದ್​ ಆಗಲಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಸರ್ವೀಸ್​: ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು?

Samsung Messages App Discontinued: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 10:11 AM IST

Samsung Messages App Discontinued: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ "ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್"ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ"ಯ (End of Service Announcement) ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್​ನಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿಡುತಾ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಪ್​ ಸೇವೆ ಬಂದ್​: ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ "ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್" ಆ್ಯಪ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2026ರ ನಂತರ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26" ನಂತಹ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ Android 12 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ Galaxy ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು Android 11 ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ ಮೆಸೇಜ್​: ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು "Google Messages" ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು "Google Messages" ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​, ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ 14 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ "Google Messages" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Google Messages ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ "Google Messages" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  • ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ, "To use Messages, make it your default SMS app" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ, "Set default SMS app" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಮುಂದೆ, "Google Messages" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈಗ, "Set as defaul" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅಷ್ಟೇ ಈಗ "Google Messages" ನಿಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

