ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್: ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು?
Samsung Messages App Discontinued: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : April 8, 2026 at 10:11 AM IST
Samsung Messages App Discontinued: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ "ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್"ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ"ಯ (End of Service Announcement) ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿಡುತಾ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆ ಬಂದ್: ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ "ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್" ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2026ರ ನಂತರ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26" ನಂತಹ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ Android 12 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ Galaxy ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು Android 11 ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜ್: ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು "Google Messages" ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು "Google Messages" ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ "Google Messages" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
Google Messages ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ "Google Messages" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, "To use Messages, make it your default SMS app" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಈಗ, "Set default SMS app" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಮುಂದೆ, "Google Messages" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈಗ, "Set as defaul" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಷ್ಟೇ ಈಗ "Google Messages" ನಿಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
