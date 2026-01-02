ಆಟೋಮೋಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು! BMW ಜೊತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ!!
Samsung BMW Partnership: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐಎಕ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Published : January 2, 2026 at 7:41 AM IST
Samsung BMW Partnership: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ "ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐಎಕ್ಸ್ 3" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡ್ರಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಸೇವೆಯಾದ ಪಲ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐಎಕ್ಸ್ 3" ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ. ಇದು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನ ಹೊಸ ವರ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಉತ್ಪಾದಿತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಪ್: ಮುಂಬರುವ "ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐಎಕ್ಸ್ 3" ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ "ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಆಟೋ ವಿ 720" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ನಂತಹ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ BMW ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಭವಿಷ್ಯದ EV ಶ್ರೇಣಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ತೃತ BMW ಇಂಟಿಗ್ರೆಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪಾತ್ರವು "BMW iX3" ಅನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ BMW ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ "Exynos Auto V920" ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಪ್ ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
BMW iX3 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನವು ನಾಲ್ಕು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು "BMW iX3" ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಟಾನಾಮಸ್ ಚಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ Exynos ಆಟೋ-ಆಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
