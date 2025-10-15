ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy XR Moohan Headset: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್’ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಇವೆಂಟ್ (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Samsung Galaxy XR Moohan Headset: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್’ ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.‘ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್’ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್​ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯದ ಮೊದಲ VR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಡ್‌ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್'ನ ರೆಂಡರ್ಸ್​ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್​ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಕ್ ಮೂಲಕ ಎಡ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್' ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (AR) ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ಲಾಸ್​ನ ಅಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಮೂಗಿನ ಕಟೌಟ್ ಬಳಿ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಕೆಳಗಿನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಇದೆ.

ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್​ ಎಲ್​ಇಡಿಗಳು ಮತ್ತು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ XR2+ ಜನರೇಷನ್ 2 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ SoC ಪ್ರತಿ ಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ 4.3K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ CPU ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಈ ಚಿಪ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೋ, ಗೆಸ್ಚರ್‌ಗಳು, AI ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ‘ಟಾಪ್ ಬಟನ್’ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಂಚರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್​ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy XR 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮೈಕ್ರೋ-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 4,032ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನಿಸ್ಟಿ ಮತ್ತು 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ಮಿಸೈಲ್​ ಮ್ಯಾನ್ 94ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ: ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಸರಳತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್​ ಕಲಾಂ!!

