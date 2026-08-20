ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇವೆಂಟ್: S26 FEಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ?
Samsung Galaxy S26 FE launch India: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 2:25 PM IST
Samsung Galaxy S26 FE launch India: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇವೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ Samsung Galaxy S26 FE ಬರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು AI ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, Exynos 2500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 4900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇವೆಂಟ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
Galaxy FE ಅಂದ್ರೆ Fan Edition ಸೀರಿಸ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ನ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿಯೂ S26 ಸೀರಿಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Samsung Galaxy S26 FE ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಗಳು: Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ Dynamic AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರೋ ಮಾತಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 1900 nits ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Gorilla Glass Victus+ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Galaxy S26 FE ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇದರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Samsung Exynos 2500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ Galaxy S26 FE ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು 8MP 3x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 12MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ 4,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯಬಹುದು.
Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Samsung ತನ್ನ ಮುಂದಿನ Galaxy ಡಿವೈಸ್ಗೆ AI ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್ನ ಕೆಲವು AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. Galaxy S26 FE ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ Android OS ಮತ್ತು Security Updates ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Samsung Galaxy S26 FE ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ Galaxy S26 ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 87,999 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ S26 FE ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
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