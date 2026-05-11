100 ಇಂಚುಗಳವರಿಗೆ ವಿಷನ್ AI ಮಿನಿ ಎಲ್​ಇಡಿ ಟಿವಿ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​!; ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​?

Samsung Vision AI-powered Mini LED-TV: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ವಿಷನ್ AI-ಪವರ್ಡ್​ ಮಿನಿ LED-ಟಿವಿ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 8:21 AM IST

Samsung Vision AI-powered Mini LED TV: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ವಿಷನ್ AI-ಪವರ್ಡ್​ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ರೇಂಜ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು AI - ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯು ಮಿನಿ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸೆಲರೇಟರ್ 144Hz ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಟಿವಿಗಳು NQ4 AI Gen2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಒನ್ UI ಟೈಜೆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಬಣ್ಣ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್​ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ರೇಂಜ್​ ₹42,990 ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು 5% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್​ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (Samsung.com) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್​ 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಎಲ್‌ಇಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ 'ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಲರ್' ಅನ್ನು ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲರ್​ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಫಾಸ್ಫರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು 'ಕಲರ್ ಬೂಸ್ಟರ್' ಮತ್ತು 'ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಎಚ್‌ಡಿಆರ್'ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸೆಲರೇಟರ್ 144Hz ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್​ ಬ್ಲರ್​ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಷನ್​ ಸ್ಮೂತ್​ನೆಸ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಟಿವಿಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ 20-ನ್ಯೂರಾನ್ ನ್ಯೂರಲ್​ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ AI ಅಪ್‌ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​-ಅವೆರ್​ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳು ಒನ್ UI ಟೈಜೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ OS ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು 'ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಸ್'ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಟಿವಿ 14 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಮೆಟಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭವ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

