100 ಇಂಚುಗಳವರಿಗೆ ವಿಷನ್ AI ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್!; ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್?
Samsung Vision AI-powered Mini LED-TV: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ವಿಷನ್ AI-ಪವರ್ಡ್ ಮಿನಿ LED-ಟಿವಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 11, 2026 at 8:21 AM IST
Samsung Vision AI-powered Mini LED TV: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ವಿಷನ್ AI-ಪವರ್ಡ್ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ರೇಂಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು AI - ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯು ಮಿನಿ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಸೆಲರೇಟರ್ 144Hz ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಟಿವಿಗಳು NQ4 AI Gen2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ UI ಟೈಜೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಬಣ್ಣ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ರೇಂಜ್ ₹42,990 ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು 5% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟಿವಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (Samsung.com) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 100 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ 'ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಲರ್' ಅನ್ನು ಲೈನ್ಅಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಫಾಸ್ಫರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು 'ಕಲರ್ ಬೂಸ್ಟರ್' ಮತ್ತು 'ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಎಚ್ಡಿಆರ್'ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಸೆಲರೇಟರ್ 144Hz ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಬ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಷನ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿವಿಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ 20-ನ್ಯೂರಾನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್-ಅವೆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳು ಒನ್ UI ಟೈಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು 'ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಸ್'ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 14 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಮೆಟಲ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭವ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
