10 ಇಂಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಟ್ರೈ- ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್!!
Samsung Galaxy-Z Trifold: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 3:00 PM IST
Samsung Galaxy Z Trifold: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿಯು ತ್ರಿ-ಪ್ಯಾನಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
Introducing #GalaxyZTriFold: The shape of what's next in mobile innovation. #GalaxyAIhttps://t.co/Lpkvt7Y2r6— Samsung Mobile (@SamsungMobile) December 2, 2025
Galaxy Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಫೋನ್ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 10-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 6.5 ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲಿಮ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು 3.9 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12.9 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಈ ಫೋನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 865 ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5600mAh ಮೂರು - ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 45W ಸೂಪರ್-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶ್ರೇಣಿಯು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್, 200MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು Z ಫೋಲ್ಡ್ 7ನ ಸೆಟಪ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡೂ 10MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ನಡುವಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, 6.5-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ 8 ಇಂಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 8.9mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 215 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 309 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು-ಹಿಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 10 ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರಿಫೋಲ್ಡ್ನ ಬೆಲೆ: ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 $2,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ವಿವರ
|ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|10.0-ಇಂಚು QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
|ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.5-ಇಂಚು FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
|ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸೈಜ್
|159.2 × 75.0 × 12.9 mm
|ಅನ್ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸೈಜ್
|159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
|ತೂಕ
|309 ಗ್ರಾಂ
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
• 200 MP Wide (OIS, 2x optical zoom)
• 10 MP Telephoto (3x optical zoom)
•12 MP Ultra-Wide
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಕವರ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
|RAM, ಸ್ಟೋರೇಜ್
|16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (ಯಾವುದೇ microSD ಸ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ)
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5,600 mAh (ತ್ರಿ-ಸೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ರೇಟೆಡ್ 5437 mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|45W Wired (30 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ 50% ಚಾರ್ಜ್), 15W Wireless, Wireless PowerShare
|ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ
|IP48 (1.5 ಮೀ. 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್)
|ಬಿಲ್ಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್
• ಫ್ರಂಟ್: Gorilla Glass Ceramic 2
• ರಿಯರ್: Ceramic-Glass Fiber
• ಫ್ರೇಮ್: Titanium Hinge + Armor Aluminum
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|Android 16 + One UI 8
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ
|Samsung Knox + Knox Vault, ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್
|ಸಿಮ್
|ಡ್ಯುಯಲ್ Nano SIM + Multi eSIM
|ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
|ಆಫರ್ಸ್
|6 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ Google AI Pro (Veo 3 ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್+ 2 TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್)
