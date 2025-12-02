ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy-Z Trifold: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ನ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​!
Samsung Galaxy Z Trifold: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿಯು ತ್ರಿ-ಪ್ಯಾನಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

Galaxy Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಮೇನ್​ ಡಿಸ್​​​​ಪ್ಲೇಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಫೋನ್ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೆಟ್​ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 10-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 6.5 ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲಿಮ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು 3.9 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್​ ಮಾಡಿದಾಗ 12.9 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್​: ಈ ಫೋನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 865 ಚಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5600mAh ಮೂರು - ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 45W ಸೂಪರ್-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶ್ರೇಣಿಯು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್, 200MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು Z ಫೋಲ್ಡ್ 7ನ ಸೆಟಪ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಎರಡೂ 10MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ನಡುವಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, 6.5-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ 8 ಇಂಚು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 8.9mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 215 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ 309 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು-ಹಿಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 10 ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರಿಫೋಲ್ಡ್‌ನ ಬೆಲೆ: ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 $2,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡನೇ ಫೋನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​ವಿವರ
ಮೇನ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ10.0-ಇಂಚು QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
ಕವರ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ6.5-ಇಂಚು FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸೈಜ್​159.2 × 75.0 × 12.9 mm
ಅನ್​ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸೈಜ್​159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
ತೂಕ309 ಗ್ರಾಂ
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

• 200 MP Wide (OIS, 2x optical zoom)

• 10 MP Telephoto (3x optical zoom)

•12 MP Ultra-Wide

ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕವರ್​ ಮತ್ತು ಮೇನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಪ್ರೊಸೆಸರ್Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
RAM, ಸ್ಟೋರೇಜ್​16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (ಯಾವುದೇ microSD ಸ್ಲಾಟ್​ ಇಲ್ಲ)
ಬ್ಯಾಟರಿ5,600 mAh (ತ್ರಿ-ಸೆಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​), ರೇಟೆಡ್​ 5437 mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​45W Wired (30 ಮಿನಿಟ್​ನಲ್ಲಿ 50% ಚಾರ್ಜ್​), 15W Wireless, Wireless PowerShare
ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿIP48 (1.5 ಮೀ. 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್​ ವಾಟರ್​)
ಬಿಲ್ಡ್​ ಮೆಟಿರಿಯಲ್​

• ಫ್ರಂಟ್​: Gorilla Glass Ceramic 2

• ರಿಯರ್​: Ceramic-Glass Fiber

• ಫ್ರೇಮ್​: Titanium Hinge + Armor Aluminum

ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​Android 16 + One UI 8
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿSamsung Knox + Knox Vault, ಸೈಡ್​ ಫಿಂಗರ್​ಪ್ರಿಂಟ್​
ಸಿಮ್​ಡ್ಯುಯಲ್​ Nano SIM + Multi eSIM
ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಆಫರ್ಸ್​6 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ Google AI Pro (Veo 3 ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್​+ 2 TB ಕ್ಲೌಡ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​)

