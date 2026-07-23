ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2', 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9' ಲಾಂಚ್: ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
Samsung Galaxy Watch Launched: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಮತ್ತು ವಾಚ್ 9 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 2:58 PM IST
Samsung Galaxy Watch Launched: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ2' ಮತ್ತು 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್9' ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವೇರಬಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಿಸ್ಟ್-ಬೇಸ್ಡ್ (ಮಣಿಕಟ್ಟು) ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ವೇರ್ ಓಎಸ್ 7ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯುಐ 9 ವಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ವೇರ್ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಒಳನೋಟಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
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ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್9 40mm ಮತ್ತು 44mm ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಯು 438x438 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 1.34-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 44mm ಆವೃತ್ತಿಯು 480x480 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 1.47-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.
|Device
|Variant
|Price
|Size
|Connectivity
|Galaxy Watch Ultra2
|47mm
|Bluetooth and LTE
|Rs 64,999
|Galaxy Watch9
|40mm
|Bluetooth
|Rs 37,999
|LTE
|Rs 41,999
|44mm
|Bluetooth
|Rs 40,999
|LTE
|Rs 44,999
ಈ ಎರಡೂ ನೀಲಮಣಿ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3,000 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಚ್9 2GB ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. 40mm ಮಾದರಿಯು 390mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 44mm ಆವೃತ್ತಿಯು 445mAh ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ WPC-ಆಧಾರಿತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 40mm ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು 44mm ಮಾದರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕೇಸಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ 47mm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 498x498 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 1.52-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 5,000 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಿಂತ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
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ಈ ಗಡಿಯಾರವು 2GB ಮೆಮೊರಿ, 64GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೆಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೈವ್-ಡೇಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು 10ATM, IP69K, MIL-STD-810H, ಮತ್ತು EN13319 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೋರ್, ಡೈಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಲೋಡ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ರಕ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
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